189 kişilik uçakta tek başına uçtu

Ankara'dan kitaplarını imzalamak için AnadoluJet'in tarifeli seferiyle Ağrı'ya uçan yazar Ethem Baran, pistteki sorun nedeniyle uçağın Erzurum Havalimanı'na inmesinden sonra ilginç bir uçuş deneyimi yaşadı.

AnadoluJet'in önceki gün TK7094 sefer sayılı Ankara-Ağrı uçuşunu yapan TC-SBN tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın pistinde yaşanan sorun nedeniyle saat 20.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Terminale alınan yolculara Ağrı'ya karayoluyla gidecekleri bildirildi.

Yolcular arasında yer alan yazar Ethem Baran Ağrı'da aynı gün akşam yapılacağı duyurulan imza günü ve okur söyleşisini kaçıracağı için Ankara'ya dönüş kararı aldı. Baran'ın havacılık açısından ilginç olan uçuşu da bu kararıyla başladı. Talebini yetkililere ileten Ethem Baran için Ankara'ya bilet düzenlendi. Erzurum'dan 21.30 sıralarında havalanan 189 koltuk kapasiteli Ankara uçağının tek yolcusu Ethem Baran oldu. TK4375 koduyla Erzurum-Ankara seferini yapan AnadoluJet uçağı, tek yolcusuyla 22.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Tek kişilik seyahatini uçak içinden çektiği fotoğrafla ölümsüzleştiren Baran, başından geçen ilginç uçuş deneyimini telefonda DHA muhabirine anlattı. Baran, "İmza günleri için sık sık seyahat ediyorum. Ağrı'da da bir imza günü ve okur söyleşisi ayarlandı. İlk olarak 3 Haziran günü uçuşumuz vardı. Ancak bir gün öncesinden uçuşun iptal edildiği bildirildi. 6 Haziran'a uçuş alındı. Bu kez uçağa bindik ve yarım saat uçakta bekledik. Ancak Ağrı Havalimanı'nda pistte çatlak olduğu gerekçesiyle uçuşun iptal edildiği bildirildi. Uçaktan yolcular indirildi. Uçuş bu kez 13 Haziran'a ertelendi. Esenboğa Havalimanı'na gittiğimizde uçağımız 50 dakika gecikmeli kalktı. Ağrı hava sahasına geldiğimizde havalimanında pistte sorun olduğu gerekçesiyle bir süre uçak havada turladı. 15 dakika sonra ise pilot anons yaparak Ağrı'ya inemeyeceklerini ve Erzurum'a iniş yapacaklarını bildirdi. 20.30'da Erzurum'a indik. Terminale alındık ve bize kara yoluyla Ağrı'ya ulaşma imkanının sağlanacağı söylendi. Bu durumda Ağrı'ya gidiş gerekçem ortadan kalktığı için Ankara'ya geri dönmeye karar verdim" dedi.

"TEK YOLCU OLDUĞUMU ANLADIĞIMDA ÇOK ŞAŞIRDIM"

Ankara'ya dönüş yapabilmesi için görevlilerin biletini düzenlediklerini söyleyerek işlemlerinin yapıldığını aktaran Ethem Baran, aynı uçağa alındığını belirterek, "Uçakta tek yolcu olduğumu anladığımda çok şaşırdım. Hem pilotlar hem de kabin ekipleri beni çok iyi karşıladılar. Tek başıma uçacağım için sıcak bir ortam oluştu. Yiyecek ve içecek ikramında bulundular. Sohbet ederek Ankara'ya döndük." diye konuştu.

İMZALI KİTAPLARINI KABİN EKİPLERİNE HEDİYE ETTİ

Ağrı'da imza gününü kaçıran yazar Ethem Baran, yanında bulunan kitaplarını uçuş ekibi için imzalayarak hediye etti. Baran, "Öyküye dönüştürebileceğim bir yazı malzemesi daha ortaya çıktı. Yanımda olan kitaplardan kabin ekibine imzalayıp verdim. Neticede Ağrı'da kitap imzalayamadık ancak uçakta kabin ekiplerine imzalama imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

ETHEM BARAN HAKKINDA...

1962 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta yaptı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Güzel Sanatlar Eğitimi alanında mastır programına devam etti. Bir süre Gazi Üniversitesi'nde ders verdi.

Çeşitli dergilerde öykü, deneme ve eleştiri yazıları yayımlandı. İlk öykü kitabı Sonrası Ayrılık 1991'de çıktı. Onu 1994'te yayımlanan Kurutulmuş Gül Mevsimi izledi. Dönüşsüz Yolculuklar Kitabı (2005 Yunus Nadi Öykü Ödülü), Unuttuğum Bütün Akşamlar (2005), Bozkırın Uzak Bahçeleri (2006), Evlerimiz Poyraza Bakar (2009), Bulut Bulut Üstüne (2011), Zira (2015) , Döngel Dünya (2019) ve Güzelliğini Gördükçe Ağlayasım Geliyor (2021) adlı öykü kitapları ile Yarım (2008) ve Emanet Gölgeler Defteri (2013) adlı romanları vardır. Baran, Döngel Dünya adlı kitabıyla 2020'de Sait Faik Hikâye Armağanı'nın sahibi oldu.