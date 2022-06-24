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19. Akdeniz Oyunları yarın başlıyor

Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları yarın başlayacak.
19. Akdeniz Oyunları yarın başlıyor

Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapılacak.

Toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak.

Toplam sporcu sayısı Tarragona 2018'de 4 bin, Mersin 2013'te 3 bin 64, Pescara 2009'da 3 bin 371 ve Almeria 2005'te 3 bin 214 olarak gerçekleşmişti.

Akdeniz Oyunları'nda en geniş kafilelerinden birine sahip Türkiye, 321 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu.

Bir yıl ertelemeyle 2018'de İspanya'da düzenlenmişti
18. Akdeniz Oyunları 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlendi.

Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Organizasyona 345 sporcuyla katılan Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde etti ve madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü oldu.

2017'de düzenlenmesi gereken Akdeniz Oyunları, Tarragona Organizasyon Komitesinin talebi üzerine 1 yıl süreyle ertelenmişti.

Mersin 2013'te Türkiye 127 madalya aldı

Mersin'de 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları'na Türk sporcular 47 altın, 43 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 127 madalya kazandı.

Oyunlara İzmir 1971'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapan Türkiye, organizasyon tarihindeki en büyük başarısını Mersin'de yakaladı.

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