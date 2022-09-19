19 Eylül Gaziler Günü’nde, şehit ve gazi çocukları için önemli bir talepte bulunuldu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar “Şehit ve Gazi çocukları kontenjan ölçüsünde kolejlerde ücretsiz okuyabiliyor. Bu imkânın vakıf üniversitelerinde ve özel üniversitelerde de olmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve beraberinde ki Gaziler den oluşan heyet 19 Eylül Gaziler gününü kutladı. Gaziler Günü’nde gazetemize özel açıklamalarda bulunan Genel Başkan Lokman Aylar, “Biz hep bu memlekete bu millete Gazi olmakta Şehit olmakta bir onurdur şereftir diyoruz” diyerek gaziler günü kutladı. Gazetemize verdiği demeçlerde Genel Başkan Aylar Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin taleplerini dile getirdi.



Eğitimden, Er ve Erbaş Şehit Ailelerimize verilen maaşlarda iyileştirilmesinden ve ÖTV hakkından konuştu. Şehit Ailelerinin ve Gazilerimizin taleplerini ileten Genel Başkan Aylar, şu şekilde konuştu;

“Gazi vatandır”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “ 19 Eylül Gaziler gününü kutlayıp merhum Şehitlerimizi ve Gazilerimizi anıyoruz. Bugün Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gaziliğin verilişinin 101. Yıldönümünde tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum. Bu ülkede Gazi olmak nedir diye sorarsanız. Önce Gazi nedir diye bakmak lazım. Gazi vatandır, Gazi bayraktır, adanmışlıktır, vatan sevgisidir, Gazi milletin kendisidir. Biz hep bu memlekete bu millete Gazi olmakta Şehit olmakta bir onurdur şereftir diyoruz. Niye bunu söylüyoruz. Çünkü milletimiz Gaziliğin ve Şehitliğin nasıl bir makam olduğunu her daim bize hissettirmektedir” dedi.

“Gazilik ve Şehitlik zaten Allah’ın makamıdır”

Genel Başkan Gazi Aylar, “ Devletimiz Şehidimizin ve Gazimizin ilk gün itibari ile şefkatli kolları ile sarıp sarmalamakta ve hiçbir ihtiyacını bırakmamakta devletimize teşekkür ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz tarafından Gazinin ve Şehitlerimizin kıymeti biliniyor. Öncelikle Gazilik ve Şehitlik zaten Allah’ın makamıdır. Bu makamın karşılığını Allah’tan beklemek lazımdır. Devletimizde tüm imkânlarını seferber ederek Gazimizin ve Şehit yakınlarının yanında olduğunu biliyoruz. Devletimiz 2012 yılından sonra çıkardığı kanun ve değişiklerle ilgili çok güzel imkânlar açtı. Devletin imkânları artıkça da imkânlarımızın artacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar bütün verdiğimiz talepler gerçekleşti ve yerine getirildi” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza Özel üniversite hakkı”

“Bizim gaziler olarak devletimizden bazı taleplerimiz var” diyerek söze başlayan Gazi Aylan Gazilerin taleplerini şöyle dile getirdi; “ Biz Devletimizin sağladığı imkânlardan gayet memnunuz ama hayat şartları değiştikçe ihtiyaçlar artıyor. Öncelikle eğitim konusunda taleplerimiz var. Şehit ve Gazi çocuklarımız özel okullarda ilkokul ortaokul ve liseyi özel okullarda para vermeden okuyabiliyorlar. Bu imkânın vakıf üniversitelerinden ve özel üniversitelerde de olmasını istiyoruz. Vakıf Üniversiteleri ve özel üniversiteler aynı hassasiyeti gösterip çocuklarımızı okutmalılar. Bu eğitim desteğinin bir kanun maddesi olarak çıkmasını istiyoruz. İkinci olarak Şehit ailelerimize verilen araç alımındaki ÖTV indiriminin Gazi arkadaşlarımıza da verilmesini talep ediyoruz. ÖTV indirimli araç alımın Gazi arkalarımıza da tanınmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“İyileştirme yapılmasını istiyoruz”

Aylan, “ Er ve Erbaş Şehit anne babalarımızın maaşları enflasyondan eridi. Bu konunun biran önce değerlendirerek tekrar iyileştirme yapılmasını istiyoruz. Tüm okullarımızın müfredatlarına gaziliğin Şehitliğin ve vatan sevgisinin çok iyi anlatılmasını bekliyoruz. Bunun dışında gazi ve şehit aileleri olarak fazla bir beklentimiz yok. Devletimiz zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz bugüne kadar nasıl bütün taleplerimiz gerçekleştiyse bu taleplerimizin de gerçekleşeceğine eminiz” ifadeleriyle Gazilerin adına Devletten taleplerini sıraladı.

“Taleplerimizin gerçekleşeceğine inanıyoruz”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar 19 Eylül Gaziler Gününde gazetemize yaptığı açıklamaları şu sözlerle bitirdi; “Ben 1996 yılında gazi oldum. Bizim Şehit ve Gaziler benim öz kardeşimdir. 'Onlara yapılan yanlışları kendime yapılmış sayarım' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bunun için bugüne kadar olan taleplerimiz nasıl gerçekleşmişse bu taleplerimizin de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Tüm Gazilerimizin gaziler gününü kutlular Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum.”



Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-