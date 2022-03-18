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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirerek, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü açıldı

Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BUNU AÇMAK BİZE NASİP OLDU'

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6'ncı köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştır, o hazırlıkları yapmıştır. Osmanlının ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, 1'inci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de Deniz Zaferi'ni kazandığımız yılı, 318 metre yüksekliğindeki kuleleri Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, Mart ayını, 18 ise bugünü. 2023 metrelik orta açıklığı ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir" diye konuştu.

GEÇİŞ 200 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini de açıkladı. Erdoğan, "Fiyatı 200 lira olarak belirledik. Feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Bu bir hafta ücretsiz, ondan sonra 200 lira" diye konuştu.

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