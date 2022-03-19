  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -8 °C
»

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi gerçekleştirildi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece de ışık gösterisi yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ışık gösterisinde dev spotlarla denize ve gökyüzüne ışık yansıtıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 Çanakkale Köprüsü bir hafta ücretsiz olacak19 Mart 2022 Cumartesi 08:35
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı19 Mart 2022 Cumartesi 08:35
  • Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis toprağa verildi18 Mart 2022 Cuma 22:00
  • İstanbul'da kar etkisini gösteriyor18 Mart 2022 Cuma 21:40
  • Beykoz'da kayalıklarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı18 Mart 2022 Cuma 20:43
  • Karda kayan işçi servisi devrildi: 4 yaralı18 Mart 2022 Cuma 20:42
  • Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi18 Mart 2022 Cuma 19:46
  • Üsküdar Meydanı'nda Çanakkale menüsü dağıtıldı18 Mart 2022 Cuma 18:49
  • Üsküdar Şile yolunda kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu18 Mart 2022 Cuma 18:48
  • Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı18 Mart 2022 Cuma 17:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti