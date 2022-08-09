  • BIST 2.793,02
  • Altın 1030.563
  • Dolar 17.9603
  • Euro 18.3416
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne "Avrupa Çelik Köprü Ödülü" verildi.
1915 Çanakkale Köprüsü'ne 'Avrupa Çelik Köprü Ödülü' verildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürüyor.

Dev proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, günümüzün modern köprülerinde çelik kullanımının ön planda tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 1915 Çanakkale Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni sembolü olarak tanımlandı.

2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı.

Proje, kara yolu ve demir yolu köprüleri kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçildi.

Jürinin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş olarak görülürken, aynı zamanda bölgenin yeni sembolü olarak anıldı.

Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı olan, Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu.

"1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da 2 ayda 720 kilo 512 gram esrar ve türevleri ele geçirildi09 Ağustos 2022 Salı 10:02
  • İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı09 Ağustos 2022 Salı 10:01
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi09 Ağustos 2022 Salı 10:01
  • İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi09 Ağustos 2022 Salı 10:00
  • FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında son soruşturmanın açılması kararı09 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı09 Ağustos 2022 Salı 09:56
  • Emine Erdoğan: Masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur09 Ağustos 2022 Salı 09:55
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bugün, İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır09 Ağustos 2022 Salı 09:54
  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu09 Ağustos 2022 Salı 09:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela şehitlerimizi minnet, rahmet ve dualarla yad ediyoruz09 Ağustos 2022 Salı 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti