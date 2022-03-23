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1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı

Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, zamandan ve mesafeden sağladığı tasarrufla sürücüleri memnun etti.
1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücüler yoldaki konforu anlattı

Açılışın ardından ilk hafta ücretsiz olan "simgelerin köprüsü" ve Avrupa yakasındaki entegre Malkara-Çanakkale Otoyolu her iki yönden kullanılmaya başlandı.

Asya ve Avrupa yakalarından, özellikle ağır vasıta sürücülerinin yoğun ilgi gösterdiği köprüden çok sayıda araç kısa sürede kıtalar arası geçişlerini tamamlıyor.

Köprüden ilk kez geçenler, gişe çıkışlarında bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydediyor.

Gökçeada'dan Yunanistan'a giden Gökçeada Özel Rum Lisesi Müdürü İoakim Makis Kamburopulos, AA muhabirine, köprü sayesinde çok kısa sürede Avrupa yakasına ulaştığını söyledi.

Daha önce feribotla bu mesafenin en az 1 saatte katedildiğine dikkati çeken Kamburopulos, şöyle devam etti:

"Süper ve devasa olmuş. Söyleyecek söz bulamıyorum çok güzel olmuş. Ben şu an Yunanistan'a gidiyorum. Yolumuz bu sayede çok kısaldı. Hızlı bir şekilde karşıya geçip neredeyse 1 saatte sınıra ulaşabiliyoruz. Yani neredeyse 1 saat sonra yurt dışında olacağım. Bu hakikaten inanılmaz bir gelişme. Yapanlar sağ olsunlar ellerine sağlık."

İstanbul'a meyve götüren şoför Ferit Olgun da köprüyü çok beğendiğini dile getirdi.

Daha önce feribot kuyruğu nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Olgun, "Uzun sıralarda bekliyorduk. Akşam ancak eve varıyorduk. Akşam 19.00'da İstanbul'dan çıktığımızda Gelibolu yoğun olduğu için sabah 04.00'te eve girdiğimiz oluyordu. Artık çok şükür bunlar olmayacak. 4-5 saat süren kuyruklarda bekliyorduk, Çanakkale şoförleri olarak. Artık erkenden evimize varabileceğiz." diye konuştu.

"Çok çabuk bir ulaşım oldu"
Eşi Fatma Yanar ile Aydın'dan yola çıkan Ömer Yanar da sırf 1915 Çanakkale Köprüsü'nü görmek için bu yolu tercih ettiğini söyledi.

Bu güzergahtan daha önce deniz yoluyla geçtiğini belirten Yanar, "Köprü yolumuzu çok kısalttı. Bandırma, Erdek üzerinden de Tekirdağ'a gittim ama bu yol çok güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Tır sürücüsü Ferit Üzeyir de aracıyla Fransa'ya oto yedek parçası götürdüğünü ifade etti.

Artık sıra beklemediklerini dile getiren Üzeyir, "Çok çabuk bir ulaşım oldu. Çok güzel. Yol çok kaliteli. 4 dakikada geçtim sanırım. Feribot ile 1 saatten fazla sürecekti." dedi.

Umurbey'den köprüyü görmek için gelen Nuri Özyurt ise "Köprümüz şahane olmuş. 4-5 dakikada karşıya geçti. Nasıl geçtiğimizi bile anlamadık. Eskiden saatlerce bekliyorduk. Şimdi adeta yağ gibi aktı gitti araba." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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