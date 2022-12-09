2.5 metre ile dünyanın en uzun adamı Mardinli Sultan Kösen, boyuna uygun araba istiyor

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen, 40. yaş gününde boyuna uygun araba istedi.

2 metre 51 santimetre boyu ile "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen, 40'ıncı yaşını kutladı. Kösen doğum gününde, dünya için huzur ve barış dilerken, kendisi için de "boyuna uygun otomobil" isteğinde bulundu.

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde 40 yıl önce dünyaya gelen ve 9 yaşından sonra boyu hızla uzayan Sultan Kösen, 2009'da 2 metre 51 santimetre boyu, 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

“BOYUN GİBİ ÖMRÜN DE UZUN OLSUN”

Bu rekoru 13 yıldır kimseye kaptırmayan dev adam Kösen, 40'ıncı yaşını kutladı. Evinde ailesiyle yeni yaşını karşılayan, üzerinde “Boyun gibi ömrün de uzun olsun” ve “40 yaşında uzun adam” yazısı bulunan pastayı kesen Kösen, pastadaki mumları üflerken de tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış diledi. Yurt içi ve yurt dışındaki sevenleri de telefonla arayarak ya da mesaj göndererek dev adamın doğum gününü kutladı.

"SULTAN KÖSEN MÜZESİ YAPILMASINI İSTERİM"

Kösen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yaşına sevdikleriyle bir arada girmenin sevincini yaşadığını kaydetti. Yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na 3 rekorla girdiğini anımsatan Kösen, "13 yıldır yeryüzünün yaşayan en uzun insanı ile en büyük ellere ve en uzun ayaklara sahip kişisi olarak unvanımı koruyorum. Bugün 40 yaşıma girdim. Ailem, arkadaşlarım, dostlarım bizleri yalnız bırakmadı bu mutlu günümde. Birlikte doğum günümü kutladım. 40 yaşıma girdim ama kalbim bir çocuk kalbi gibi, hiç yaşlanmıyor. 14-15 yaşındayım gibi geliyor" diye konuştu.

Yeni yaşına girerken tüm dünya için güzel dileklerde bulunduğunu belirten Sultan Kösen, kendisi için de özel bir dilek dilediğini söyledi. Kösen, şöyle konuştu: "Kendim için de dileğim, boyum çok uzun olduğu için araba kullanamıyorum, bana, boyuma göre özel bir araba yapmalarını istiyorum. Bir de Mardin'de Sultan Kösen Müzesi yapılmasını isterim. İnşallah ilerleyen günlerde bunu hayata geçiririm."

“127 ÜLKE GEZDİM”

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yeni sayısında da yer aldığını, ülkeyi temsil etmekten gurur duyduğunu anlatan Kösen, bugüne kadar 127 ülkeyi gezdiğini, yeni yaşında da Türkiye'yi gururla tanıtmayı sürdüreceğini belirtti.

Dev adam Kösen, uzun boylu olmanın dezavantajları bulunduğunu ancak bunu avantaja çevirmeye çalıştığını belirterek, hayata pozitif baktığını vurguladı. Kösen, hayata hep gülümsediğini ve mutlu olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Boyumun uzun olması beni mutsuz etmedi. Hayatı seviyorum. İnsanlar pozitif yanımı görünce mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Doğum günüm olduğu için yurt dışından ve yurt içinden herkes arıyor, mesaj gönderiyor, mail atıyor. Herkes doğum günümü kutluyor, çok teşekkür ediyorum."

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen evli mi?

Sultan Kösen, 2013'te Suriye asıllı Merve Dibo, Mardin'de yapılan düğünle dünya evine girdi. Sultan Kösen, 6 yıl sonra 2019'da “Evlilik benim işim değildir” diyerek eşinden ayrıldı.