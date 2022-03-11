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2 ay önce darbedilen Ebrar, gasptan tutuklandı

Diyarbakır'da yaklaşık 2 ay önce 5 kişi tarafından darbedilen Ebrar Yalçınkaya (23), 3 erkek arkadaşıyla birlikte R.K. adlı kişinin cep telefonlarını ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı.
2 ay önce darbedilen Ebrar, gasptan tutuklandı

Bağlar ilçesinde 20 Ocak'ta bir binanın en üst katında Ebrar Yalçınkaya, 5 kişi tarafından darbedildi. O anları cep telefonuyla kayda alan şüpheliler, Ebrar Yalçınkaya'yı tehdit edip, serbest bıraktı. Ebrar Yalçınkaya'nın şikayetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

33 GÜN SONRA GASP OLAYINA KARIŞTI
Ekipler, Yalçınkaya'nın ifadesinin ardından kimliklerini tespit ettiği videoyu çeken Nurhan B. (20), darbeden Remziye A. (28) ve evdeki Fırat Ç.'yi (26) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olaydan 33 gün sonra 22 Şubat günü Ebrar Yalçınkaya, sosyal medya üzerinden yazıştığı R.K. isimli kişiyle Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Ebrar Yalçınkaya ile R.K. otomobilde sohbet etmeye başladı. Bu sırada araca Yalçınkaya'nın 3 erkek arkadaşı bindi. 3 erkek ve Yalçınkaya, iddiaya göre silah ve bıçakla R.K.'nin üzerindeki 3 son model telefon ile cüzdanı gasbedip otomobilden indi.

17 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Polise haber veren R.K.'nin ifadesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden birinin Ebrar Yalçınkaya olduğunu belirledi. Diğer 3 şüphelinin de kimliklerini tespit eden ekipler, özel ekip kurarak harekete geçti. Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGYS) üzerinden inceleme yapan ekipler, gasp olayından 17 gün sonra Yalçınkaya'nın Bağlar ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Ebrar Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Yalçınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçundan tutuklandı. (

Kaynak: Haber Kaynağı
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