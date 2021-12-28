2 bin kişiye sağlık hizmeti ulaştırıldı

Mamak Belediyesi her yıl düzenli olarak binlerce vatandaşa evde sağlık hizmeti ulaştırıyor.

İlçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden 2021 yılında bin 218 kişi faydalandı. Uygulama kapsamında 805 kişi ise evde kişisel bakım hizmeti alırken 91 kişiye de evde fizyoterapi hizmetinde verildi.

En kıymetli hizmet

Sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarından biri olan evde sağlık hizmetiyle yaraların sarıldığını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Evde Sağlık hizmetimiz vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir” dedi. Vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanan uygulama kapsamında hastalardan; kan alımı, enjeksiyon, pansuman ve sonda değişimi, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı yapılıyor. Ayrıca ihtiyacı olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor.