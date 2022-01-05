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2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması

Ankara'da iki gün arayla Ramazan Aslan (10) ve Emine Topbaşı'nın (7) sokak köpeklerinin saldırısında yaralandığı mahallede vatandaşlar, sokak köpeklerini çiğ et vererek beslediği iddia edilen hayvansever Serap P. ile belediyeye tepki gösterdi.
2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı mahallede 'çiğ et' tartışması

Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde iki gün arayla Ramazan Aslan ve Emine Topbaşı, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Mahalleli, çocukların saldırıya uğradığı bölgede oturan ve sokak köpeklerini çiğ et ve kemik vererek beslediği belirtilen Serap P. ile belediyeye tepki gösterdi. Mahallede toplanan vatandaşları gören Serap P. de dışarıya çıkınca tartışma yaşandı.

Mahallede oturan Murat Çetin, çiğ etle beslenen köpeklerin daha da saldırganlaştığını öne sürerek, "Köpekler çocuklara saldırıyor. Aşırı köpek var burada. Biz bunu defalarca yetkililere ilettik. Bu kadın sürekli köpeklere çiğ et veriyor. Belediye görevlileri kadınla konuşuyorlar, sonra gidiyorlar. Herhangi bir yaptırım veya cezai işlem yapmadan gidiyorlar" dedi.

Mustafa Ramazanoğlu da köpeklerden korktuğunu belirterek, "Yanımda sopayla geziyorum. Bana da saldıran köpekler oldu. Mahallenin her yeri köpek dolu. Belediye ekipleri de geldiklerinde yakalayamadı. Ormana kaçıyorlar'' diye konuştu.

Serap P. ise mahalleye 1,5 yıl önce taşındığını belirterek, "Bu insanlar hayvan düşmanı olduğu için taşındığımın ikinci gününden itibaren hakkımda şikayette bulundular. Ben o dönemde hepsini mahkemeye verdim. Burada olay köpek meselesi değil, ben buraya taşındığımda köpekler buraya zaten atılmıştı. Bu köpekleri ben bırakmadım. Yavru köpekleri dağlık alanda besliyorum. Köpek ısırıyorsa belediye görevini yapıp topluyor'' diye konuştu.

Altındağ Belediyesi yetkilileri ise sokak köpeklerinin tüm belediyelerin sorunu olduğunu, şikayet olması durumunda gerekli çalışmanın yapıldığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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