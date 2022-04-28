2 ildeki 8 ilçeden 63 su sayacı çalan çift yakalandı

İzmir ve Aydın'daki 8 ilçeden 63 su sayıcı çaldığı belirlenen M.Ç. ve eşi S.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı. M.Ç. tutuklanırken, S.Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte su sayacı hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu.

Çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.Ç. ile eşi S.Ç. olduğunu belirlendi. Şüphelilerin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 16 adresten 63 su sayacı çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, 23 Nisan'da adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.