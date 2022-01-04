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2 kişinin ölümüne neden olan üniversiteli sürücünün ehliyetine alkolden el konulmuş

Ankara'da kafenin önünde otomobiline binmek üzere olan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye lüks ciple çarparak ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer'in 2,37 promil alkollü olduğu belirtildi.
2 kişinin ölümüne neden olan üniversiteli sürücünün ehliyetine alkolden el konulmuş

Kaza, 30 Aralık akşamı Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer, 06 SV 0636 plakalı lüks ciple, kafenin önünde otomobiline binmek üzere olan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı. Gözüm, çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlarken, vale Ünsal İ. ise yaklaşık 100 metre cipin altında sürüklendi. Mermer'n kullandığı cip 3 otomobile çarparak durdu Gözüm ve Ünsal İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Sadık Mert Mermer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer'in, 2,37 promil alkollü olduğu belirtildi. Mermer'in 2 yıl önce de alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu ve 1 ay 20 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mermer'in, yine alkollü araç kullanırken başka bir trafik kazasına karıştığı bildirildi. Ehliyetinin geri verilmesinin ardından Mermer'in yine alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandığı ve tekrar ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetinin olmadığı ifade edildi.

Bu arada, Azerbeycan uyruklu vale Ünsal İ.'nin 7 aylık evli olduğu, kısa bir süre önce çalışma izni aldığı, ailesinin Gürcistan'da yaşadığı kaydedildi.  Ünsal İ.'nin annesinin, ölüm haberini alınca intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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