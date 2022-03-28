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2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için kendisine kızan patronuna sinirlenip, tüfekle eylem yaptı

Antalya'da kasap ve adaklık olan işletmede çalışan Faruk K. (34), 2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için patronu ve diğer çalışanlarla tartıştı. Tartışmanın ardından kendini eve kilitleyerek, elinde pompalı tüfekle pencereye çıkıp eylem yaptı.
2 kuzuyu yarı fiyatına sattığı için kendisine kızan patronuna sinirlenip, tüfekle eylem yaptı

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Molla Yusuf Mahallesi’nde yer alan müstakil evde meydana geldi. Erdal Gerni’ye ait kasap ve adaklık olan işletmede yardımcı olan Faruk K., iddiaya göre sabah saatlerinde 2 kuzuyu değerinin altında fiyata bir müşteriye sattı. Bunun üzerine kasap işletmesi sahibi ve çalışanları ile Faruk K. arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sinirlenerek işletmenin hemen arkasında bulunan evine giden Faruk K., kendisini eve kilitleyerek pencere camını kırdı. Evdeki pompalı tüfeği alarak pencereye çıkan Faruk K.’yı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 SAATTE İKNA EDİLDİ 
Polis ekipleri çelik yelek giyerken, Faruk K.’yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Faruk K., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çabasının ardından ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri pompalı tüfeğin içerisinde fişek olmadığını belirledi. Yine evin bahçesinde bulunan yasaklı cins köpeklerden gebe olduğu görülen pitbull, Faruk K.’nın arkadaşlarına teslim edildi.

Küçükbaş hayvan satışı yapan Erdal Gerni, ise olayla ilgili "Benim ortağım satması için ona iki kuzu vermiş, o da ucuza satmış. Ben de ortağıma önemli olmadığını söyledim ama Faruk kızdı, ben de polisi aradım" dedi. Gerni, Faruk K.'nın aslında iyi bir insan olduğunu belirterek, ancak madde kullandığını ve o anlarda ne yaptığını bilmediğini iddia etti. 

‘2 KUZUYU 1800 TL’YE SATMIŞ’ 
Gerni, "Biz bu çocuğu kurtarma derdindeyiz. Koyun benim koyunlarım ucuz verdiyse verdi. 2 kuzuyu 1800 TL’ye vermiş, normalde 3 bin 500 TL’ye vermesi gerekiyordu. Ben dün götürdüm kendisine güzel bir yerden kıyafet ve ayakkabı aldım. Bugün gelmiş hayvan pisliğinin içine giriyor” diye konuştu.

Faruk K.’ya ulaşmaya çalıştıklarında kendilerine kimsenin gelmemesini söylediğini belirten Gerni, " 'Kimse gelmesin annem babam da gelse onları da vuracağım' diyor. 'Allah ile kimse aramıza girmesin' şeklinde şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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