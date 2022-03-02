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2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı

TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgeler HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemiyle alınan verilerle düzenleniyor.
2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı

Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi'nin kullanımı yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BİYOTEKSAN tarafından HAVELSAN'ın mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilen yerli parmak izi tanıma sistemi, ilk olarak 26 Mart 2021'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kullanıma alındı. Yaklaşık 1 yıllık sürede kayıtlı tüm göçmenlerin kimlik doğrulama ve sorgulama işlemleri yerli sistem üzerinden gerçekleştirildi.

Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanıma alındı. Kısa sürede TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere yaklaşık 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemi kullanılarak hazırlandı.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, olay yerinden alınan parmak izlerini de tespit etme özelliği olan yerli parmak izi tanıma sisteminin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınmasına yönelik çalışmalara da başlandı.

Parmak izi tanıma konusunda yerli sermayenin korunması ve teknoloji kazanımı sağlanırken gelecek dönemde avuç içi, damar, yüz, iris, retina, ses gibi diğer biyometrik teknolojilerin de millileştirilmesi ve Ulusal Biyometrik Veri Ailesi'nin elde edilmesi hedefleniyor.

Biyometrik verilere milli güvenlik
Biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Bu nedenle parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses gibi tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, HAVELSAN ve POLSAN arasında 13 Eylül 2019'da imzalanan protokolle Biyometrik Veri Sistemi Projesi başlatıldı. Böylece yerli ve milli biyometrik sistemler geliştirilirken bir yandan da verilerin milli güvenliği teminat alına alındı.

Geliştirilen milli biyometrik sistemleri yurt içinde ve dışında hayata geçirmek amacıyla HAVELSAN ve POLSAN ortaklığında BİYOTEKSAN kuruldu.

Milli parmak izi tanıma sisteminin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ardından bu yılın sonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kullanıma alınması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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