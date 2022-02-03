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2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para dolu kasanın çalınması ile yürütülen soruşturmada 402 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 5 kişinin kimliğini saptadı.
2 milyon liralık soygunun şüphelileri 402 saatlik kamera görüntüsüyle saptandı: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası ile para dolu kasanın çalınmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öncelikle olay yeri ve çevresindeki 90 güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saatlik görüntüleri incelendi. Şüphelilerin, hırsızlığın ardından lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. İnceleme sonucu hırsızlığı M.Ç., S.B., K.Ç., M.T. ve M.T.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Yakalama çalışmaları devam ederken şüphelilerin olayda kullandıkları araçla şehir dışından Ankara'ya geldikleri belirlenince, araç takibe alındı. Çevre Yolu üzerinde durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden M.Ç. ve S.B., çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı. 

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler M.Ç. ve S.B., yapılan çapraz sorgu neticesinde çaldıkları ziynet eşyalarını ve dövizleri bozdurarak harcadıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.Ç.'nin babasına ait Keçiören Bağlum'daki bağ evinin bahçesinde yapılan kazı ve kar temizleme çalışmasında olayda çalınan kasa bulundu. Şüphelilerin kasayı balyozlarla açtıktan sonra içerisinde bulunan para ve ziynet eşyalarını alıp, kasa içerisinden çıkan pasaport, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve diğer belgeleri yakmaya çalışıp tekrar kasaya koyup bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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