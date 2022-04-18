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2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı

Adana’da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık’ı göğsünden, komiser Alper Demir’i sırtından yaralayan Süleyman Işık (23) ile babası Ahmet Işık (48), tutuklandı.
2 polisi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı

Olay, 16 Nisan saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ahmet Işık'ın evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Bu sırada kapıya çıkan Işık, polislere direndi. Polisle tartışan babasının sesini duyan Süleyman Işık, terasa çıkıp, pompalı tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar polis memuru Hüseyin Arık’ın göğsüne, komiser Alper Demir’in ise sırtına isabet etti.

TERASTAN ATLADI, BAŞKA BİR EVDE YAKALANDI

Ekiplerin anonsu üzerine bölgeye özel harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, mahalleyi ablukaya aldı. Kaçıp 500 metre uzaklıktaki bir eve giren Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İ.I. (17), polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

YARALI MEMURUN DURUMU AĞIR

Öte yandan yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Komiser Alper Demir’in durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören polis memuru Hüseyin Arık’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAÇMAK İÇİN ATEŞ AÇTIĞINI SÖYLEDİ

Emniyete götürülen şüpheli Süleyman Işık’ın ifadesinde, polisten kaçmak için pompalı tüfekle ateş açtığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından kasten adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçlarından adliyeye sevk edilen Süleyman Işık ile babası Ahmet Işık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kardeşi İ.I. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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