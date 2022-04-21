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20 günde 2 kez koronavirüse yakalanan kadın rekor kırdı!

İspanya'da bir sağlık çalışanı, 20 gün içerisinde 2 kez Kovid-19'a yakalanarak pandemi rekorunu kırdı.
20 günde 2 kez koronavirüse yakalanan kadın rekor kırdı!

İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın, takviye aşısını olduktan 12 gün sonra koronavirüse yakalandı.

Testler, kadının delta ve Omicron olmak üzere iki farklı varyantla enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Aralık ayı sonunda delta, Ocak ayı başında ise Omicron tespit edildi.

EN KISA SÜREDE ENFEKTE OLMA REKORU

Aynı zamanda sağlık çalışanı olan İspanyol kadının, ilk pozitif PCR testinden sonra herhangi bir semptom göstermediği bildirildi. Ancak üç haftadan kısa bir süre sonra öksürük ve ateş belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

Bunun üzerine yine test yaptıran kadının 20 gün içerisinde 2 farklı varyanta yakalandığı belirlendi. Portekiz'deki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne sunulan bu vaka, 20 günle, 2 ayrı enfeksiyon arasındaki en kısa süre olarak kayda geçti.

"KISMEN KORUMA"

Araştırmacılar, daha önce Kovid kapmışsanız, tam olarak aşılanmış olsanız bile yine de enfekte olabileceğinizi söylüyor.
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ndeki toplantıda konuşan Dr. Gemma Recio, "Omicron, hastaların daha önce aşılardan elde ettiği bağışıklıktan kaçabilir. Başka bir deyişle, Kovid-19'a yakalanan kişiler, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfeksiyona karşı tam olarak korunduklarını varsayamazlar" dedi.
Recio, "Yine de aşı, Omicron'lu kişilerde ciddi hastalığa ve hastaneye yatışa karşı kısmen koruma sağlıyor gibi görünüyor" diye ekledi.

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