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20 kişilik şirket, 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 20 kişilik ekiple 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk oyun şirketini ziyaret etti.
20 kişilik şirket, 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da kurulan ve Hacettepe Teknokent'te yer alan Loop Games isimli oyun şirketine ziyarette bulundu. Varank'a, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de eşlik etti.

Burada Loop Games Kurucusu Mert Gür'den bilgi alan Varank, şirket çalışanlarıyla sohbet etti.

Varank, geçen yıl şirketin 7 kişilik bir ekibin olduğunu, bu yıl ise şirkette 20 kişinin çalıştığını belirterek, "20 kişilik ekip, 3 ayda yaptığı bir oyunu satıp Türkiye'ye 200 milyon dolar ihracat geliri getirdi." dedi.

Şirketin 200 milyon lira da vergi ödediğine işaret eden Varank, "Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada." diye konuştu.

Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 "unicorn" çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını söyledi.

"Tersine beyin göçü var"
Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Türkiye şu an sektörün en iyilerinden. Bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafa odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde insan kaynağının ileri teknik düzeyde olduğunu vurgulayan Gür, finans sektörü gibi diğer alanlardan da oyun sektörüne ilgi gelmeye başladığını bildirdi.

Gür, Türkiye'de sektöre verilen desteklerin diğer ülkelere göre iyi durumda olduğunu ancak bu desteklerin dünyada yeteri kadar bilinmediğini dile getirdi.

Oyun sektöründeki maaşların da yurt dışıyla rekabet edebildiğini belirten Gür, "Tersine beyin göçü bile var bu şirkette." ifadesini kullandı.

Bakan Varank ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki'den Teknokent'in çalışmaları ve yeni projelerine ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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