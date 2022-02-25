  • BIST 1.882,67
  • Altın 864.72
  • Dolar 14.06
  • Euro 15.7293
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Isparta'da, yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal (20), evinde ölü bulundu. 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Başkal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi.

Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi.

Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi.

Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 yaşındaki Merve, evinde ölü bulundu25 Şubat 2022 Cuma 10:26
  • Diyarbakır'da yasa dışı bahis şüphelileri adliyede25 Şubat 2022 Cuma 10:26
  • Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı25 Şubat 2022 Cuma 10:25
  • 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de25 Şubat 2022 Cuma 10:23
  • Ekonomik güven endeksi açıklandı25 Şubat 2022 Cuma 10:06
  • Yükseliş devam ediyor! Buğday fiyatları 13 yılın zirvesinde25 Şubat 2022 Cuma 09:50
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Şubat 2022 Cuma 09:47
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor25 Şubat 2022 Cuma 09:45
  • Endonezya’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi25 Şubat 2022 Cuma 09:45
  • Ukrayna ordusu, Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor25 Şubat 2022 Cuma 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti