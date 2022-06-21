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200 dekar buğday ekili alan kül oldu

BALIKESİR’de buğday tarlalarında çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu.
200 dekar buğday ekili alan kül oldu

Yangın saat 17.00 sıralarında Manyas ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi’nde Engin Aytekin’e ait buğday ekili tarlada çıktı. Çiğle mevkisindeki yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, Gufran Bahçıvanoğlu, Ercan İldemir ve Serkan Eren’e ait buğday tarlalarına sıçradı. Çiftçiler kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına 3 araçla müdahale etti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra Manyas Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüd Taş, Orman İşletme Şefleri Eren Cesur, Mustafa

Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok da söndürme çalışmalarını olay yerine gelerek takip etti. Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ise yangından zarar gören çiftçileri ziyaret etti. 

Çıkan yangında 12 dekar buğday ekili tarlası yanan Engin Aytekin, toplam 200 dekar buğdayın kül olduğunu söyledi. Yangın mağduru çiftçiler, yanan buğdaydan 750 bin, balya yapacakları samanlardan da 100 bin lira olmak üzere yaklaşık 850 bin lira zararlarının olduğunu belirtti. 

Buğday tarlalarının ortasından geçen özel bir elektrik dağıtım şirketine ait elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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