  • BIST 4.761,45
  • Altın 1069.563
  • Dolar 18.6426
  • Euro 19.5699
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

2021 - 2022 Ankara'da bulunan tüm özel üniversiteler ve isimleri!

Türkiye'nin başkenti Ankara'da okumak isteyen öğrenciler şehirde bulunan özel üniversiteleri merak ediyor. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenlerin araştırdığı Ankara özel üniversite isimleri haberimizin detayında...
2021 - 2022 Ankara'da bulunan tüm özel üniversiteler ve isimleri!

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği özel üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara özel üniversiteleri...

ANKARA'DA BULUNAN ÖZEL ÜNİVERSİTELER

2013 yılında kurulan Anka Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

2018 yılında kurulan Ankara Medipol Üniversitesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır

1996 yılında kurulan Atılım Üniversitesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunmaktadır

1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

1984 yılında kurulan Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2017 yılında kurulan Lokman Hekim Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2012 yılında kurulan TED Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2003 yılında kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunmaktadır

1999 yılında kurulan Ufuk Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2011 yılında kurulan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır

2020 yılında kurulan Ankara Bilim Üniversitesi Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır.

ankarada-bulunan-ozel-universiteler.jpg

ANKARA’DAKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

Ankara’daki üniversiteler arasında devlete bağlı olan üniversitelerin listesi şu şekilde sıralanabilir.

Ankara Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

as.jpg

ankara’da-okul-servis-ucretleri-belli-oldu.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özer duyurdu: 400 binden 2,5 milyona çıkarılacak30 Kasım 2022 Çarşamba 14:46
  • AÜ Ziraat Fakültesi Haymana uygulama çiftliği nerede? Burada neler yapılıyor?30 Kasım 2022 Çarşamba 12:57
  • YPG/PKK'lı teröristlerin Karkamış'ta tahrip ettiği okullarda eğitim yeniden başladı30 Kasım 2022 Çarşamba 11:32
  • Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 97'si başöğretmen ve uzman öğretmen oldu29 Kasım 2022 Salı 16:26
  • Bakan Kasapoğlu: Spor bilimleri fakültelerinde 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz29 Kasım 2022 Salı 13:43
  • Beden eğitimi dersi için kapalı alan isteyen öğrenciye Bakan Özer'den sevindiren haber28 Kasım 2022 Pazartesi 16:13
  • Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak28 Kasım 2022 Pazartesi 14:49
  • Düzce'de deprem sonrası okullara 1 hafta ara verildi27 Kasım 2022 Pazar 01:14
  • Öğrenciler "orman okulu"nda ekolojik yaşamı öğreniyor25 Kasım 2022 Cuma 16:27
  • 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcu kaldırıldı25 Kasım 2022 Cuma 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti