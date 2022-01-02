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2021’de 396 yeni işletmeye ruhsat

Türkiye'de en hızlı gelişen ilçeler arasında ilk sıralarda yer alan Kahramankazan, girişimcilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, 2021 yılında 396 yeni işletmeye ruhsat verdi.
2021’de 396 yeni işletmeye ruhsat

Kahramankazan, 2021 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2021'de başvuruda bulunan 396 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 58 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan'da 396 işletmeye yeni ruhsat verilmesi yeni istihdam alanları yaratırken, ekonomiye de canlılık getirdi. İlçede ticari faaliyette bulunmak isteyen yeni işletmeler arasında hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri de bulunuyor. 

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“İstihdam yaratan başımızın tacıdır”
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman girişimci ve yatırımcılara ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.

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