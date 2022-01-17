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2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi

Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerine yönelik listede ilk 15'te, birinci sırada Konya Mevlana Müzesi yer aldı.
2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerine ilişkin, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİM), 2021 yılı ziyaretçi verileri belli oldu. Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerine yönelik listede ilk 15'te, birinci sırada Konya Mevlana Müzesi yer aldı.

DÖSİM verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en çok ziyaretçi alan Konya Mevlana Müzesi'ni 1 milyon 507 bin 264 kişi ziyaret etti. İkinci sırada 1 milyon 197 bin 561 kişiyle Denizli Hierapolis Arkeoloji Örenyeri olarak da adlandırılan Pamukkale geliyor. Üçüncü ise 673 bin 544 ziyaretçiyle İzmir Efes Örenyeri oldu.

LİSTEDE EN ÇOK YER NEVŞEHİR'DEN

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müze ve örenyerleri listesinde Zelve-Paşabağları, Göreme örenyerleri, Kaymaklı Yer altı Şehri ve Hacı Bektaş Müzesi ile Kapadokya'nın merkezi Nevşehir, listeye en çok yerin girdiği il oldu. Patara, Olimpos ve Phaselis antik kentleriyle listede yer alan Antalya ikinci sırada yer alıyor.

En çok ziyaretçi çeken müze ve örenyerleri listesinde ilk 15'te yer alan diğer yerler ise şöyle:

Nevşehir Zelve-Paşabağları Örenyeri 608 bin 742 kişiyle 4'üncü, Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri 565 bin 246 kişiyle 5'inci, İstanbul Galata Kulesi 554 bin 943 kişiyle 6'ncı, Nevşehir Göreme Örenyeri 552 bin 617 kişiyle 7'nci, Aksaray Ihlara Vadisi 404 bin 676 kişiyle 8'inci, Antalya Patara Antik Kenti 401 bin 363 kişiyle 9'uncu, 

Antalya Olimpos Örenyeri 377 bin 322 kişiyle 10'uncu, Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri, 318 bin 426 kişiyle 11'inci, Nevşehir Hacı Bektaş Müzesi 294 bin 790 kişiyle 12'nci, Ankara Cumhuriyet Müzesi 290 bin 753 kişiyle 13'üncü, Antalya Phaselis Antik Kenti 287 bin 586 kişiyle 14'üncü ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi de 252 bin 904 kişiyle 15'inci sırada.

Kaynak: Haber Kaynağı
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