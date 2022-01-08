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2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen "yargıda hedef süre" uygulaması kapsamında 2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.
2021'de soruşturma ve kovuşturmalarda hedef sürelere uyulma oranı yüzde 86 oldu

Alınan bilgiye göre, dava ve soruşturmaların makul sürede tamamlanmasını amaçlayan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren "yargıda hedef süre" uygulamasında 2 yıl geride kaldı.

Türkiye genelinde 1 Ocak 2021-15 Kasım 2021'de incelenen veriler sonucunda, hedef sürelere İdari Yargı Mahkemelerinde yüzde 88,38, ceza mahkemelerinde yüzde 86,86, hukuk mahkemelerinde yüzde 85,65, Cumhuriyet başsavcılıklarında ise yüzde 84,01 uyulduğu görüldü.

Tüm yargılama türlerinde ise bu oran ortalama yüzde 86,22 oldu.

Yargıda hedef süreler adli mercilerce 1438 dava ve 220 suç soruşturması türü üzerinde yapılan incelemelerin ardından belirlendi.

Hukukta öngörülebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamada bu süreler il il ve dosya bazlı değişkenlik gösterebiliyor. Her dosyadaki bu süre, taraflara bildiriliyor.

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