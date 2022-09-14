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2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında bu yılın 8 ayında Türkiye genelinde 57 bin 279 tatbikat yapıldığını bildirdi.
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı

AFAD'ın açıklamasında, "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında tatbikatlara ara vermeden devam edildiği ve "Afetlere Hazır Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu yılın 8 ayında Türkiye genelinde 51 bin 159 okul, 302 hastane, 870 apartman, 257 yurt, 2 bin 924 kamu binası, 1041 müftülük eğitim merkezi, 187 organize sanayi bölgesi, 70 cezaevi, 111 kültür yapısı, 94 huzurevi, 73 kütüphane, 33 AVM, 80 havalimanı ve terminal, 12 sendika ve 5 spor müsabakasında tatbikat düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca 4'ü tematik, 48'i il düzeyi ve 9'u bölgesel Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatının da başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, "2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamındaki 54 bin 302 tatbikat hedefimizi, ilk 8 ayda aşarak 81 ilde 57 bin 279 tatbikatı başarıyla tamamladık." bilgisi paylaşıldı.

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