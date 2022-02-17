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2022 AYT’de neler değişti? İşte en güncel AYT bilgileri

YKS’de bazı değişiklikler yenilikler yapıldı. Haliyle AYT ve TYT ile LGS’de de değişiklikler sözkonusu. 2022 YKS’den itibaren uygulamada olacak olan yenilikleri sizler için derledik. YKS’de, 2022 AYT’de neler değişti? İşte en güncel AYT bilgileri:
2022 AYT’de neler değişti? İşte en güncel AYT bilgileri

2022 YKS’de bazı değişiklikler yenilikler yapıldı. Haliyle AYT ve TYT ile LGS’de de değişiklikler sözkonusu. 2022 YKS’den itibaren uygulamada olacak olan yenilikleri sizler için derledik. YKS’de, 2022 AYT’de neler değişti? İşte en güncel AYT bilgileri:

Sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde hazırlık öğrencileri en çok yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyuyor. Hazırlık öğrencileri hem basılı kitap hem de dijital materyaller ile sınava hazırlanıyorlar. Kursa giden öğrenciler dahi mutlaka pek çok yardımcı kaynak esere gereksinim duyabiliyor. Ne kadar zeki olursa olsun bütün öğrenciler sınava hazırlanırken mutlaka profesyonel destek alıyor. Çünkü bütün sınavların kendine özgü kuralları var ve bu kurallar zaman zaman değişikliğe uğruyor. Sınav süresi, soru tipleri, baraj sistemi değişebiliyor.

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SİSTEMİ DEĞERLENDİREN PROFESYONELLER
Bu noktada tecrübeli uzman kuruluşlar devreye giriyor. Örneğin geçmiş yıllardaki tecrübe ve birikimlerden faydalanan bir yayınevinin yazar kadrosu soru tipleriyle ilgili simülasyon yapabiliyor. Alanında uzman, ÖSYM’nin soru mantığını iyi kavrayan, öngörüleri güçlü kadroların hazırladığı soru bankaları ve deneme sınavları; hazırlık öğrencilerine büyük kolaylıklar sağlıyor. Yani ÖSYM’nin geçmişte hazırladığı soruları iyi analiz eden, mantık kurgusunu iyi kavrayan bir yayın ekibi geleceğe dair isabetli simülasyonlar ortaya koyabiliyor. 
DENEME SINAVLARININ ÖNEMİ
Sınavlarda başarının en önemli anahtarı istikrarlı ve isabetli çalışma olarak gösteriliyor. Burada doğru kaynaklardan fazlaca yararlanma ön plana çıkıyor. Ayrıca bol bol test çözmenin yanında çok sayıda deneme sınavına katılmak; hazırlık öğrencisinin yarışa bir adım daha önde başlaması anlamına geliyor. Özetle ÖSYM’nin yeni tip soru sistemini iyi ve doğru analiz eden ve çalışmalarını bu sisteme göre dizayn eden yayınevlerinin eserleri öğrencilere çok daha faydalı oluyor.  
ZENGİN VE FARKLI SEÇENEKLER
Tabii bu noktada bütün öğrencileri tek tip olarak değerlendirmek büyük yanılgıları beraberinde getiriyor. Aralarında zeki, çalışkan, disiplinli, istikrarlı öğrenciler olduğu gibi çalışmayı çok sevmeyen, istikrarsız, disiplinsiz öğrenciler de olabiliyor. Aslında buna duruma göre düzey veya seviye de deniliyor. Bundan ötürü yayınların genelde kolay, orta ve zor seviye olarak addedeceğimiz eserleri oluyor. Ancak burada karşımıza şöyle bir durum çıkıyor: Aynı yayınevi bu üç seviyeyi tutturmakta biraz zorlanabiliyor. İşte bu noktada karşımıza İşler Yayın Grubu çıkıyor. Çünkü İşler Yayın Grubu Çatısı altında 40’a yakın yayınevi bulunuyor. Her bir yayınevinin farklı bir tarz ve çizgisi bulunuyor. Örneğin Acil Matematik Yayınevi sadece Matematik branşı üzerine eserler üretiyor ve ürettiği eserler genelde ortanın biraz üreri yani zora yakın olarak kabul ediliyor. Burada çok ince hassas bir terazi işliyor. Diğer taraftan Bilgi Sarmal Yayınevi, Yayın Denizi ile Çap Yayınları orta seviye olarak kabul ediliyor. İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösteren yayınevlerinin sunduğu zengin içerikler ve farklı seçenekler dikkat çekiyor.. 
YKS-TYT-AYT-LGS-KPSS ALANINDA BİNLERCE KİTAP ÇEŞİDİ
Öte yandan İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet gösteren yayınevleri hem YKS hem LGS hem de KPSS alanında eserler üretiyor. Videolu soru çözümü ile konu anlatımına önem veren yayınevleri dijital alanda önemli mesafeler kaydettiği gözlemleniyor. Öyle ki; her bir yayınevinin kendine has pek çok özelliği bulunuyor. Sadece Matematik branşında dahi birkaç yayınevi bulunan İşler Yayın Grubu’nda bu alanda dahi yayınlar kendi aralarında farklılıklar gösteriyor. Birisi Geometri de öne çıkarken bir diğeri TYT’de bir diğeri ise AYT’de öne çıkabiliyor.

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ZENGİN, ÇOK YÖNLÜ VE FONKSİYONEL YAYIN GRUBU 
An itibariyle Türkiye’de yardımcı kaynak eser üretiminde lider kuruluş olarak gösterilen  İşler Yayın Grubunun ürettiği çok yönlü, fonksiyonel, zengin içerikli milyonlarca eser ülke geneline yayılmış 500 kitabevinde sergileniyor.  Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri an itibariyle Anadolu sathına yayılmış şubeleriyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor.  Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor. Ayrıyeten uyguladığı fiyat politikasıyla öğrenci dostu olarak addedilen İşler Kitabevleri sınava hazırlanan öğrencilerin en önemli uğrak noktası olarak kabul ediliyor.  

www.gazeteilksayfa.com

 

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