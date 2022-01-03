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2022 Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2022 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 liraya yükseldi.
2022 Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeye göre, yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

Buna göre, yeni bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak belirlendi.

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