2022 Dünya Kupası’na katılamadık ama güvenliğine katkıda bulunuyoruz

Türkiye 2022 Dünya Kupası’na katılamadı ama Mehmetçik eliyle Katar’daki maçların güvenliğine katkıda bulunuyor. Katar’da Türkiye’den patlayıcı madde keşif ve imha, bomba arama ve dronsavar timi görev yapıyor.

A Milli Futbol Takımımızı ile Türkiye 2022 Dünya Kupası’na katılamadı ama Mehmetçik eliyle Katar’daki maçların güvenliğine katkıda bulunuyor. Katar’da Türkiye’den patlayıcı madde keşif ve imha, bomba arama ve dronsavar timi görev yapıyor.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl Katar’da gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine Mehmetçik de katkı sağlıyor.

Katar’ın, dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın yanı sıra Türkiye’nin verdiği olumlu yanıtın ardından, "Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirildi ve koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor.

KEŞİF, İMHA, ARAMA

TBMM'ye gönderilen tezkerenin Genel Kurulda kabulünün ardından söz konusu faaliyetle ilgili görevlendirilen TCG Burgazada ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) takımı, bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha'daki çalışmalarını sürdürüyor.

BOMBA İMHA KÖPEKLERİ DE GÖREV ALIYOR

FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı PMKİ takımı ve Bomba Arama Köpek (BAKÖ) timleri de yer alıyor.

Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor. Köpeklerde ayrıca dışardan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor.

Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıların imhasında ise PMKİ takımı görev üstleniyor. PMKİ takımı, patlayıcıların imhasında, Türk savunma sanayii ürünlerini etkin şekilde kullanıyor. Mehmetçiğin bu amaçla kullandığı araçlar arasında yerli ve milli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı Dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor.

