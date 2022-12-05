  • BIST 4.946,78
  • Altın 1076.597
  • Dolar 18.6362
  • Euro 19.6658
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

2022 Dünya Kupası’na katılamadık ama güvenliğine katkıda bulunuyoruz

Türkiye 2022 Dünya Kupası’na katılamadı ama Mehmetçik eliyle Katar’daki maçların güvenliğine katkıda bulunuyor. Katar’da Türkiye’den patlayıcı madde keşif ve imha, bomba arama ve dronsavar timi görev yapıyor.
2022 Dünya Kupası’na katılamadık ama güvenliğine katkıda bulunuyoruz

A Milli Futbol Takımımızı ile Türkiye 2022 Dünya Kupası’na katılamadı ama Mehmetçik eliyle Katar’daki maçların güvenliğine katkıda bulunuyor. Katar’da Türkiye’den patlayıcı madde keşif ve imha, bomba arama ve dronsavar timi görev yapıyor. 
Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl Katar’da gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine Mehmetçik de katkı sağlıyor.

Katar’ın, dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın yanı sıra Türkiye’nin verdiği olumlu yanıtın ardından, "Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu. Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirildi ve koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor.

KEŞİF, İMHA, ARAMA

TBMM'ye gönderilen tezkerenin Genel Kurulda kabulünün ardından söz konusu faaliyetle ilgili görevlendirilen TCG Burgazada ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Savunma Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) takımı, bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha'daki çalışmalarını sürdürüyor.

mehmetcik-dunya-kupasi-guvenlik.jpg

BOMBA İMHA KÖPEKLERİ DE GÖREV ALIYOR

FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı PMKİ takımı ve Bomba Arama Köpek (BAKÖ) timleri de yer alıyor.

Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor. Köpeklerde ayrıca dışardan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor.

Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıların imhasında ise PMKİ takımı görev üstleniyor. PMKİ takımı, patlayıcıların imhasında, Türk savunma sanayii ürünlerini etkin şekilde kullanıyor. Mehmetçiğin bu amaçla kullandığı araçlar arasında yerli ve milli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı Dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 87. Büyük Atatürk Koşusu, 25 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek01 Aralık 2022 Perşembe 15:57
  • Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek01 Aralık 2022 Perşembe 14:35
  • Szczesny ile Messi penaltı kararı için iddiaya girmiş01 Aralık 2022 Perşembe 13:10
  • Ankara Keçiörengücü Süper Lig'i hedefliyor01 Aralık 2022 Perşembe 11:52
  • Arda Güler'in dizinde travma tespit edildi30 Kasım 2022 Çarşamba 16:42
  • Bakan Kasapoğlu Sincan’da ‘Gençlik ve Spor Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı30 Kasım 2022 Çarşamba 14:09
  • Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istiyor30 Kasım 2022 Çarşamba 11:24
  • Fas gruptaki son maçında yarın Kanada ile karşılaşacak30 Kasım 2022 Çarşamba 11:22
  • NBA'de Luka Doncic "triple-double" yaptı Mavericks kazandı30 Kasım 2022 Çarşamba 11:04
  • Türk futbolunda devrim gibi karar!29 Kasım 2022 Salı 17:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti