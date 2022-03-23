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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off heyecanı başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off heyecanı başlıyor

Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takımın mücadele edeceği play-off turunda yarı final maçları yarın, final karşılaşmaları ise 29 Mart'ta yapılacak.

Play-off eşleşmeleri, tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seribaşı takımların ev sahibi avantajı olacak.

A Milli Futbol Takımı, play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz ile karşılaşacak. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Rusya men edildi, Ukrayna'nın maçı ertelendi
FIFA ve UEFA, Ukrayna'ya askeri müdahalenin ardından Rusya Milli Takımı ve kulüplerini bütün turnuvalardan men etti. Bu karar sonrasında yarı finalde Rusya ile eşleşen Polonya, doğrudan finale yükseldi.

24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesi ise FIFA'nın kararıyla haziran ayına ertelendi.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Program
Yarı final:

22.45 Portekiz-Türkiye

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İsveç-Çekya

22.45 Galler-Avusturya

Final:

Portekiz-Türkiye / İtalya-Kuzey Makedonya

Polonya / İsveç-Çekya

Galler-Avusturya / İskoçya-Ukrayna

Kaynak: Haber Kaynağı
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