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2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, bugün satışa çıkıyor.
2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

FIFA'dan yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını yerinde takip etmek isteyen futbolseverlerin, TSİ 13.00'ten itibaren bilet başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Arjantin'in katılmayı garantilediği turnuvada maç bileti fiyatları 950 liradan (70 dolar) satışa çıkarılacak.

Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 dolar) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat'ta sona erecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananları, 8 Mart'ta açıklanacak.

FIFA'nın konaklama hakları ve bilet satışlarından 500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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