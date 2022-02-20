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2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan, yarış anında yaşadıklarını anlattı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde 6. olan milli sporcu Furkan Akar, çeyrek final mücadelesinde rakiplerinin düştüğü anda yaşadıklarını anlattı.
2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan, yarış anında yaşadıklarını anlattı

Kısa kulvar sürat pateni tarihinde olimpiyat kotası alan ilk milli sporcu olan Furkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu branşta Türkiye'ye gurur verici başarı kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara ilk kez katılmasına rağmen tarih yazarak 6'ncılık elde ettiğini dile getiren Furkan, "Bu, apayrı bir gurur. Çok heyecan verici ve mutlu edici bir olay." dedi.

Kısa kulvar sürat pateni çeyrek final mücadelesinde son 3 metrede üç rakibinin birbiriyle çarpışarak düşmesi ve kendisinin yarı finale çıkmasını değerlendiren Furkan, şunları kaydetti:

"Sürat pateninde güç ve sürat var ama en önemli olan şey taktik. Yani yarış esnasında uygulayacağınız taktik çok önemli. Biz, antrenörümle arkada kalıp sakin kalmayı tercih ettik. Kısa kulvar sürat pateni, son yarım tura kadar ne olacağı belli olmayan bir yarışma, bunu da net şekilde olimpiyatlarda gördük. Son 3 metrede üç sporcunun düşeceği hiç beklenmedik bir olay. Üç sporcunun düşmesi beni üst tura yükseltti. Tabii ki üst tura yükselince çok büyük mutluluk yaşadım. Yarışın öyle sonuçlanacağını beklerken rakiplerimin düşmesi şok edici bir durum oldu. Benim o anda şok yaşadığım kameralara da yansımış. O anın şokunu bir süre atlatamadım. Sonrasında yarı final yarışı vardı, ona odaklandım."

"2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya için koşmayı hedefliyoruz"
Milli sporcu, artık Pekin'i geri bıraktığını, 2026 Kış Olimpiyatları için şimdiden çalışmalara başladığını vurgulayarak, "Hemen hazırlıklarımıza başladık. Çünkü 2026 Kış Olimpiyatlarına 4 yıl var ve 4 yıl da çabuk geçiyor. 2026 Kış Olimpiyatları'na artık tek başıma değil, Sürat Pateni Milli Takımı olimpik kadrosu olarak katılmayı düşünüyoruz. Artık orada madalya için koşmayı hedefliyoruz. Tarih yazmaya bu branşta devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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