  • BIST 2.716,95
  • Altın 1024.493
  • Dolar 17.9535
  • Euro 18.2978
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili açtığı soruşturma kapsamında polisin Yediiklim Yayınları'nda yaptığı aramalar bitirildi.
2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.

Polis, buralarda bulunan dijital materyallere, KPSS'ye ilişkin kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.

Avukattan açıklama
Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kümesinde beslediği 120 tavuğu çaldılar03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:29
  • Çekirdek paketindeki metamfetamine 2 tutuklama02 Ağustos 2022 Salı 19:07
  • Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görüp, tabancasını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı02 Ağustos 2022 Salı 18:51
  • Aydın'da alacak kavgası; 1 yaralı, 2 gözaltı02 Ağustos 2022 Salı 16:13
  • Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama02 Ağustos 2022 Salı 16:12
  • Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:22
  • Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:22
  • Tarsus'ta, emekli polis memuru evinde ölü bulundu01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:21
  • Trafikteki tartışma husumete dönüştü; otomobiline 2 kez taşlı ve sopalı saldırı oldu01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:27
  • Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti