  • BIST 3.928,66
  • Altın 975.779
  • Dolar 18.5898
  • Euro 18.1481
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçları açıklandı.
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,18 Eylül'deki 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 24-25 Eylül'deki 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim'deki 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının sonuçları açıklandı.

Söz konusu sınavlara ilişkin madde analizi, cevap anahtarı kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından 2 Ekim'de uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabının "B" şeklinde düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 118 ülkedeki 2219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 14:49
  • Yusufeli yeni yerleşim yerinde okullar 24 Ekim'de açılacak08 Ekim 2022 Cumartesi 12:00
  • YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama04 Ekim 2022 Salı 16:40
  • Kırşehirliler Türk Dili ve Aşık Paşa Paneli düzenliyor28 Eylül 2022 Çarşamba 14:24
  • Bakan Özer: Tüm okullarda artık kütüphane var27 Eylül 2022 Salı 16:56
  • Bakan Özer, yabancı öğrenci sayısını açıkladı27 Eylül 2022 Salı 14:06
  • Mamak’ta ilkokulda müdürden yardımcısına cinsel taciz rezaleti26 Eylül 2022 Pazartesi 14:09
  • Dikkat: Paranızı geri alabilirsiniz! Yargıtay'dan emsal karar26 Eylül 2022 Pazartesi 13:48
  • KPSS sabah oturumu başladı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:08
  • Nüfus müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak24 Eylül 2022 Cumartesi 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti