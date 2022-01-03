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2022 Ocak ayı kira zam oranları belli oldu

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merak edilen ve en çok araştırılan konular arasında yer alan 2022 Ocak ayı kira artış oranları bugün itibariyle belli oldu.
2022 Ocak ayı kira zam oranları belli oldu

2022 yılına girilmesiyle beraber milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından en çok merak edilen ve en çok araştırılan konular arasında 2022 Ocak ayı kira artış oranları yer alıyor. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen enflasyon oranları bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmen açıklandı, açıklanan yeni rakamlarla beraber 2022 Ocak ayı kira artış oranları da belli olmuş oldu.

Kira sözleşmeleri Ocak 2022'de yenilenecek olan kiracılara senelik olarak belli bazı zamlar yapılıyor. Ev sahiplerinin kiracılara yılda yalnızca 1 defa yaptığı bu zam da Borçlar Kanunu kapsamında belirleniyor. 

2022 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca kişi tarafından merak edilen ve araştırılan Aralık 2021 enflasyon rakamlarını bugün saat 10:00'da resmen duyurdu. Merakla beklenen rakamlarla 2022 Ocak ayı kira artış oranları da belli oldu.

Merakla beklenen rakamlara göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı.

Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 19,60
Zam bedeli: 196 lira
Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

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