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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre kayakta altı ve buz pateninde ise bir sporcunun katılımı kesinleşti.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre kayakta altı ve buz pateninde ise bir sporcunun katılımı kesinleşti.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak.

Buz pateninde ise 1000 metre kısa mesafe süratte Furkan Akar, Pekin'de mücadele edecek.

2018'de 8 sporcu milli vardı
Türkiye, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na 4 spor dalında 8 sporcuyla gitmişti.

Güney Kore'deki oyunlarda Türkiye'yi kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, buz dansında Alper Uçar ve Alisa Agafonova, alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz, kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun temsil etmişti.

İlk kez 1936'da Almanya'da düzenlenen oyunlara sporcu gönderen Türkiye, en yüksek katılımı ise Fransa'da 1968'de yapılan oyunlara 11 sporcuyla giderek gerçekleştirmişti

Türkiye, 1992 Albertville'den sonra en yüksek ikinci katılımla 2022 Pekin'e katılacak. 1992'den sonra en yüksek katılımı 2018'de yaşayan Türkiye, Çin'e 7 sporcuyla gidecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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