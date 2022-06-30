  • BIST 2.400,80
  • Altın 972.105
  • Dolar 16.6326
  • Euro 17.3739
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Nebati, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik

Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan "Cumhurbaşkanı ödeneği" hariç olmak üzere merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında ödenek eklenecek.

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy duyurdu: Suriye ile ilişkileri kestik30 Haziran 2022 Perşembe 09:21
  • Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!30 Haziran 2022 Perşembe 09:15
  • 2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda30 Haziran 2022 Perşembe 09:14
  • Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı açıklandı30 Haziran 2022 Perşembe 09:12
  • ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi30 Haziran 2022 Perşembe 09:11
  • Malatya ve Sivas'ta korkutan deprem!30 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi30 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi yayımlandı: İsveç ve Finlandiya'ya resmi davet29 Haziran 2022 Çarşamba 15:49
  • Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti29 Haziran 2022 Çarşamba 14:34
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Bakan Bilgin tarih verdi29 Haziran 2022 Çarşamba 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti