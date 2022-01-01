  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -4 °C
»

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kapsamda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 728 milyar 401 milyon 621 bin lira, özel bütçeli idarelere 155 milyar 249 milyon 695 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10 milyar 238 milyon 553 bin lira ödenek verildi.

Öte yandan genel bütçenin gelirleri 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 623 milyon 651 bin lirası öz gelir, 136 milyar 708 milyon 735 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 156 milyar 332 milyon 386 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 10 milyar 62 milyon 295 bin lirası öz gelir, 176 milyon 258 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin lira olarak tahmin edildi.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 244 milyon 600 bin lira olarak öngörüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü01 Ocak 2022 Cumartesi 09:15
  • Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı01 Ocak 2022 Cumartesi 08:54
  • Adalet Bakanlığına 15 stajyer kontrolör alınacak01 Ocak 2022 Cumartesi 08:53
  • Mehmetçik yeni yıla vatan için elleri tetikte giriyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:30
  • Türkiye genelindeki yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapılıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:03
  • Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz01 Ocak 2022 Cumartesi 08:02
  • Başkentteki yılbaşı denetimleri KGYS Merkezi'nden takip ediliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 08:01
  • İstanbul'da köprüler ve Avrasya Tüneli'nin yeni geçiş ücretleri belli oldu01 Ocak 2022 Cumartesi 07:47
  • Aksaray'da feci kaza: 7 kişi hayatını kaybetti!01 Ocak 2022 Cumartesi 07:45
  • İstanbul'da rekor: 553 kilogram metamfetamin ele geçirildi01 Ocak 2022 Cumartesi 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti