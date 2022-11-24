2023 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu: Yüzde 122

2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmış oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI EKİM AYINDA BELİRLENMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklamıştı. On iki aylık ortalamalara göre; yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlenmişti. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

2023 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. Bugün de Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRME YETKİSİ VARDI

Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak kararın Resmi Gazete'de yüzde 122,93 olarak açıklanması, Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığını gösteriyor.

Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur."

2023 TRAFİK CEZALARI

Trafik Cezası Türü

2022 Ücret 2023 Ücret

Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL 4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL 4064 TL

Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL 5096 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL 873 TL

Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL 436 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL 951 TL

Alkol testine itiraz etmek 3836 TL 8551 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL

Çakar veya siren kullanmak 1823 TL 4064 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL 8190 TL

Drift atmak 9125 TL 20342 TL

Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak 9410 TL 20977 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL 1671 TL

Aracı plakasız kullanmak 2312 TL 5154 TL

Araca sahte plaka takmak 9107 TL 20302 TL

Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL 4064 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL

Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL

Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL 1671 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.