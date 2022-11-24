2023 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu: Yüzde 122

2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmış oldu.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI EKİM AYINDA BELİRLENMİŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklamıştı. On iki aylık ortalamalara göre; yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlenmişti. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.
2023 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. Bugün de Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İNDİRME YETKİSİ VARDI
Vergi Usul Kanunu uyarınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak kararın Resmi Gazete'de yüzde 122,93 olarak açıklanması, Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığını gösteriyor.
Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 542)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur."
2023 TRAFİK CEZALARI
Trafik Cezası Türü
2022 Ücret 2023 Ücret
Kırmızı ışıkta geçmek 427 TL 951 TL
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 427 TL 951 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 888 TL 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 1823 TL 4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 1823 TL 4064 TL
Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 2286 TL 5096 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek 392 TL 873 TL
Emniyet kemeri kullanmamak 196 TL 436 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak 427 TL 951 TL
Alkol testine itiraz etmek 3836 TL 8551 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 427 TL 951 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak 427 TL 951 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 288 TL 642 TL
Çakar veya siren kullanmak 1823 TL 4064 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak 3674 TL 8190 TL
Drift atmak 9125 TL 20342 TL
Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak 9410 TL 20977 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 750 TL 1671 TL
Aracı plakasız kullanmak 2312 TL 5154 TL
Araca sahte plaka takmak 9107 TL 20302 TL
Emniyet şeridini ihlal etmek 1823 TL 4064 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL 436 TL
Takip mesafesine uymamak 196 TL 436 TL
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklikler 750 TL 1671 TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR
Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.
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