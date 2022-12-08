2023 yılında yapılacak olan zamlar göz önüne alındığında poşet fiyatlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. 2019 yılından itibaren poşetler ücretli şekilde alınıyor. Peki, 2023 yılında poşet fiyatları artacak mı? Plastik poşet fiyatı ne kadar olacak?

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle vatandaşların market alışverişlerinde kullanmak zorunda kaldığı poşetler ücretlendirilmişti. 2023 yılına kadar 25 kuruş olan poşet fiyatlarının yeni yılda kaç TL olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 yılında poşet fiyatları artacak mı? Plastik poşet fiyatı ne kadar olacak?

2023 YILINDA POŞET FİYATLARI ARTACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM’nin Genel Kurulunda Bakanlığın 2023 yılı bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Plastik poşet fiyatlarının bu yıl artacağı bekleniyordu. Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından 550 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediklerini açıkladı. Aynı zamanda 23 bin ton sera gazı salınımını da engellediklerini aktaran Murat Kurum, alınan kararda poşette gösterilen başarının ardından Depozito Yönetim Sistemi’nde de başarı elde etmek istediklerinin altını çizdi. Yapılan hizmetlerin sonucunda hem ekonominin güçleneceğini hem de çevre kirliliğini önleyeceklerini söyledi. Bakan Kurum, yapılan toplantının ardından plastik poşet fiyatlarında zam olmayacağı açıklandı.

PLASTİK POŞET FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yapılan ücretli poşet düzenlemesi ardından vatandaşlar poşeti 25 kuruşa alıyor. 2023 yılına kadar artış göstermemiş market poşetlerinin yeni yıl fiyat kararı verildi. Poşet fiyatlarının belirlenmesi için yılda bir kere toplanılıyor. Yapılan toplantıda Plastik Poşet Alt Komisyonunda sivil toplum kuruluşları poşet fiyatının 25 kuruş olarak kalmasını istedi. Market temsilcileri toplantıda poşet fiyatlarının 75 kuruşa çıkması gerektiğini önerirken Türkiye Perakendeciler Federasyonu da poşetin 75 kuruş olarak ücretlendirilmesini istedi. Fakat alınan karara göre 2023 yılında market poşetlerinin 25 kuruş olarak belirlendiği açıklandı. 2023 yılında market poşetleri 25 kuruş olacak.

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