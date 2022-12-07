2030 yılında kanserli insan sayısı 4 kat artabilir

Kanserin 2017 yılında dünyada en ölümcül hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, 2030 yılında kanserli insan sayısının günümüze oranla 4 kat daha fazla olabileceğini belirtti.

Kanserin artması halinde Covid-19 virüsünde yaşadığımız pandemi sürecinin aynısının yaşanabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, yapılan araştırmalar ve istatistiklere bakıldığında 2030 yılında kanser hastalığı taşıyan insan sayısının günümüze oranla 4 kat daha fazla olabileceğini söyledi. Kanser hastalığıyla ilgili yapılması gereken şimdiden önlemlerin alınması olduğunu aktardı.

Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda kanserden kaynaklı yaşanan ölümlerin, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından ötürü yaşanan ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi.

KANSER PANDEMİSİ

Onkolojik hastalıkların tüm dünyada artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, “Dünyada bir numaralı ölüm sebebi 2017 yılında onkolojik hastalıklar yani kanser oldu. Bu şekilde ilerlerse kanser pandemisinden söz etmek mümkün olabilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki, 2030 yılına geldiğimizde kanser maalesef 4 kat artacak. Dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili önlemleri bugünden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda hayatımızda kanserin rolü çok büyük olacak” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ TEDAVİ ERKEN TANI

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de en önemli tedavinin erken tanı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaca, “Erken tanı konulan kanser tedavi edilebilir hale gelir. Dünyada 3 tür taranabilen kanser var. Meme, rahim ve kalın bağırsak kanseri. Hastalık olmadan sadece risk grubunda olanları tespit ederek, hastalığın yüzde 50'sini ortadan kaldırılabilir. 2030 yılındaki kanser türlerini bugünden ön görmek çok zor. Ülkemizde 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu biliyoruz. Erkeklerde de maalesef akciğer kanseri en çok görülen kanser tipi. Tütün ve tütün ürünlerinden vazgeçtiğimizde, akciğer kanserinin dramatik şekilde düştüğünü gördüğümüz için akciğer kanserinde en önemli etkenlerden birisi sigara” ifadelerini kullandı.