  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

23 Nisan töreni başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı.
23 Nisan töreni başladı

TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Özer öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.

Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Özer, bayramını kutladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Türkiye'yi taciz edemeyecek!23 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • Cansuyu Derneği Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi23 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
  • Çankırı'da ilaçlama çalışmaları sulak alanlarda başladı23 Nisan 2022 Cumartesi 00:21
  • İçişleri Bakanı Soylu Gaziosmanpaşa'da Romanlarla iftar yaptı22 Nisan 2022 Cuma 23:23
  • Numan Kurtulmuş: TÜGVA'ya yapılan saldırı tesadüf değildir22 Nisan 2022 Cuma 22:25
  • Bakan Çavuşoğlu, Moritanya’da mevkidaşıyla ‘Arsa Değişim Protokolü’ imzaladı22 Nisan 2022 Cuma 21:26
  • Bakan Soylu: Dünyanın en güvenli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı22 Nisan 2022 Cuma 18:55
  • Bakan Kirişci: Suyu bol gördüğümüzde rehavete kapılmayalım22 Nisan 2022 Cuma 17:57
  • BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı22 Nisan 2022 Cuma 16:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti