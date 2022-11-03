23 tonluk roket kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşüşe geçti

Çin’in Tiangong uzay üssünden pazartesi günü fırlattığı 23 tonluk devasa roket, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti. Henüz tam olarak nereye düşeceği belli değil.

Çin uzay araştırmalarında hız kazandı. Yakında kendi uzay istasyonu Tiangong'u kullanmaya başlamayı planlayan ülke, bunun için çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Pazartesi günü Long March-5B Y4 roketiyle birlikte uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian modülünü gönderdi. Her şey buraya kadar normaldi. Ancak bugün dünyada Çin roketi alarmı verildi. Çünkü Long March-5B Y4 roketinin 23 tonluk parçası, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşüşe geçti.

Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

HARİTADA TÜRKİYE DE VAR

Çin roketiyle ilgili bir tweet atan Aerospace Corporation, bir harita paylaştı. Haritaya göre, roketin düşebileceği yerlerin ihtimalleri arasında Türkiye de var. Ancak anlamlı bir tahmin yapabilmek için henüz erken olduğu aşikar.