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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda takım halinde şampiyon oldu

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda elde ettiği 6 madalyayla takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda takım halinde şampiyon oldu

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda müsabakalar tamamlandı. Toplam 10 sıkletin 6'sında Türk sporcular madalya almayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım halinde 20 ülke arasında 143 puanla 1. sırada tamamladı. Ülke sıralamasında Macaristan 2'nci, Polonya 3'üncü oldu.

Şampiyonada milli sporculardan 57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 68 kiloda Aslı Demir gümüş, 53 kiloda Rahime Arı, 55 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Yağmur Çakmak ve 76 kiloda Mehtap Gültekin bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Kadın milli güreşçiler, Bulgaristan'daki şampiyonada tarihi bir zafere imza attı.

1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden genç milliler, kadınlarda Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında takım olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşattı.

Serbest stilde bir milli güreşçi bronz madalya, iki milli sporcu ise repesaj maçına çıkma hakkı elde etti
Serbest stilde bir milli sporcu, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Milli sporculardan 57 kiloda Yusuf Demir, yarı finalde Gürcistan'dan Giorgi Gegelashvili'ye yenildi. Yusuf, yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Serbest stilde 65 kiloda Hamza Alaca ile 79 kiloda Abdülvasi Balta, bronz madalya için yarın repesaj maçlarına çıkacak. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise rakiplerine elendi.

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