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24 ilde 'Tümör' operasyonu başladı: 284 şüpheli aranıyor

KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 26 suç grubunun üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı.
24 ilde 'Tümör' operasyonu başladı: 284 şüpheli aranıyor

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde Tümör operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında geçen yıl 8 ilde "Sahil Rüzgarı", 9 ilde "Sahil Rüzgarı-2", 30 ilde "Tırpan" ve nisan ayında ise 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonlarının yapıldığı hatırlatıldı.

Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik çalışmaların KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyesinin kimliklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 24 ilde cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla "Tümör" adı verilen operasyonun sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

VATANDAŞI KORKUTARAK HAKSIZ MENFAAT SAĞLADILAR 

KOM birimlerinin söz konusu suç örgütlerine yönelik yaptıkları teknik ve fiziki takip ile elde ettikleri deliller sonucunda şüphelilerin kumarhanelerde borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları ve tehdit yoluyla tahsilat yaptıkları, eğlence mekanlarını para vermeden alarak haksız kazanç elde ettikleri, ticari işletmeleri baskı altına alarak yağmaladıkları ve uyuşturucu madde sattıkları belirlendi.

Suç örgütlerinin ayrıca vatandaşlar arasında meydana gelen ticari anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözüp maddi menfaat elde ettikleri, bazı kişilerin mallarını yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, araç kiralama kapsamında meydana gelen anlaşmazlıkları çözerek para aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları ve çok sayıda asayiş suçuna karıştıkları tespit edildi.

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