25 yıllık bakır ustası Diyarbakır'ın 9 sembolünü tek levhaya işledi

Diyarbakır'da 25 yıldır bakır işlemeciliği yapan Hasan Barakacı, kentin 9 sembolünü tek levha üzerine işledi. Barakacı, "Müşteriler tek figürü talep etmiyor. Müşterilerin talebi, Diyarbakır'ın bütün güzelliklerinin tek tablo içerisinde olmasıdır" dedi.



Hasan Barakacı, 17 yaşında başladığı bakır işlemeciliğini 25 yıldır sürdürüyor. Tarihi Sur ilçesindeki Bakırcılar Çarşısı'nda turistler için kentin sembolleri olan On Gözlü Köprü, Malabadi Köprüsü, Ulu Camii, Hazreti Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Urfa Kapı, Dört Ayaklı Minare, Dicle Nehri ve Diyarbakır karpuzunu tek levhada işleyen Barakacı, tanesini 800 TL'den sattığını söyledi.

9 sembolün yer aldığı levhanın yanı sıra bölgeye özgü şahmeran ile Türk bayrağı, Türkiye haritası, Kabe ve çeşitli hayvan figürlerini işleyen Barakacı, "25 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yaptığım işler genelde tablodur. Diyarbakır'ın tarihi yapılarını bir tabloya yerleştirdim. On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Ulu Camii, Malabadi Köprüsü, Urfa Kapı, Hazreti Süleyman Camii, Meryem Ana Kilisesi, Dicle Nehri ve en üstte de Diyarbakır'ın meşhur karpuzunu yerleştirmişiz. Genelde müşteriler tek figürü talep etmiyor. Bunun için figürleri bir araya getirip, böyle bir tablo çıkardık. Müşterilerin talebi, Diyarbakır'ın bütün güzelliklerinin tek tablo içerisinde olmasıdır. İlgi bayağı var. Böyle bir tablo 1,5 ünümü alıyor. Yabancıların ilgisi çok" dedi.