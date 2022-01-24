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250 doğasever Kızılcahamam’da buluştu

250 doğasever Kızılcahamam’da bulunan Şahinler Tabiat Parkı’nda buluştu.
250 doğasever Kızılcahamam’da buluştu

Kızılcahamam’ın yeşil ormanları arasında yer alan 1200 rakımlı Şahinler tabiat parkı, kış aylarında eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin ilgisini çekiyor.

Kış güzelliklerinin keyfini çıkarmak üzere sosyal medya fenomeni ‘Ayı Yemeği’ sayfası davette bulunarak 250 doğasever, Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkında iki günlük kamp kurdu. Kamp boyunca eşsiz doğanın tadını çıkaran doğaseverler, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen geceyi çadırda geçirdi.

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KAMP İKİ GÜN SÜRDÜ
Türkiye’nin her tarafından Kızılcahamam’a gezmeye geldiğini belirten doğaseverler, "İlçe, doğası, kültürü ve insanıyla mükemmel bir yer. Yurt içi ve dışında birçok yeri gezdim ama Kızılcahamam gibi bitki çeşitliliğine, bakir alanlara ve tertemiz havaya sahip bir yer görmedim. Bizler de doğasever arkadaşlarımızla burada kamp yapılması için herhangi bir engelin olmadığını fark ettik. Zor koşullarda iki gün boyunca kamp yapmanın deneyimini yaşadık. Her şey çok güzel geçti” diyerek Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’da doğa severleri ziyaret ederek sohbet edip Sucuk Mangallarına ortak olarak kamp ateşi basında  kamp anılarından bahsederek Gençlerle şarkı söyledik.  Kızılcahamam’a her zaman beklediklerini ifade ederek Türkiye’deki doğa severleri Kızılcahamam’a davet etti.

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