27 bin sağlık personeli istihdam edilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sağlık hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile 2023 yılında olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak belirlendi.
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 23 bin 585 uzman tabip, 146 ebe, 3 bin 224 tabip, 3 hemşire, 38 sağlık memuru, 1 diyetisyen, 1 psikolog, 1 sağlık teknikeri ve 1 diş tabibi sözleşmeli olarak istihdama alınacak.
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