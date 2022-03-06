  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

27 dağcıdan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonunca oluşturulan dağcı grubu, Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başladı.
27 dağcıdan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı

TDF 2022 faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü kadın, 3'ü rehber 27 kişiden oluşan dağcı grubu, araçlarla Çevirme mezrasına geldi.

2 bin 200 rakımlı bölgede hazırlıklarını tamamlayan dağcı grubu, 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

TDF 3. kademe antrenörü Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, farklı illerden gelen dağcılarla tırmanışa başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Zirveye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Eryılmaz, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla faaliyetimiz başladı. Yarın 3 bin 200 kampından 4 bin 200 kampına hareket etmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki gün de zirveyi deneyeceğiz. Hava raporları olumlu gösteriyor. Zirveye çıkmayı başaracağımıza inanıyorum. Kış tırmanışları federasyonun faaliyet programında vardı. Yasal süreç nedeniyle Ağrı Dağı'na çıkışa izin verilmiyordu. Artık izin verildiği için geçen sene tırmanışa başladık ve hava koşulları el vermediği için 4 bin 200 kampından döndük. Bu yıl büyük ihtimalle zirveye ulaşmayı başaracağız."

Dağcılardan Hüseyin Avni Ortay ise Dağcılık Federasyonunun düzenlediği eğitimleri tamamladığını, öğrendiklerini Ağrı Dağı'nda uygulayacağını aktardı.

Hakan Kavaklıçeşme de zirveye çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ağrı Dağı'nda olmak zaten bir ayrıcalık. Başka ülkelerde 5 bin rakımlı dağlar varken bizdeki 5 binliğe çıkmak çok daha güzel." dedi.

Kadın dağcılardan Nesrin Çamlıdereli de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlat nöbetinde 916'ncı gün; bizi yıldıramayacaklar06 Mart 2022 Pazar 13:00
  • Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi06 Mart 2022 Pazar 12:34
  • Türkiye'de 3 metrenin üzerinde tsunami olabilir06 Mart 2022 Pazar 12:29
  • Sahte iş yerlerinde 'çalışan' gösterilen 106 bin kişinin sigortalılığı iptal edildi06 Mart 2022 Pazar 12:29
  • Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi06 Mart 2022 Pazar 12:28
  • BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: 1,5 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti06 Mart 2022 Pazar 12:27
  • Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı06 Mart 2022 Pazar 12:26
  • Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade06 Mart 2022 Pazar 12:25
  • Pakistan-Afganistan sınırında ticari hareketlilik arttı06 Mart 2022 Pazar 12:25
  • Yargıtaydan Galatasaray'ın stadındaki baz istasyonlarının gelirine ilişkin karar06 Mart 2022 Pazar 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti