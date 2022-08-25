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27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Kopenhag ile golsüz berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılan takımımız kalmadı.
27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Danimarka’da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Trabzonspor'un play-off'ta Kopenhag'a elenmesinin ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılan takımımız kalmadı. 1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde temsilcimiz olmayacak
 

 

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