27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yokuz

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Kopenhag ile golsüz berabere kalarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılan takımımız kalmadı.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Danimarka’da oynanan ilk müsabakada 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Trabzonspor'un play-off'ta Kopenhag'a elenmesinin ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılan takımımız kalmadı. 1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde temsilcimiz olmayacak

